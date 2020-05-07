Годовое общее собрание акционеров Сбербанка состоится 25 сентября, сообщил глава кредитной организации Герман Греф по итогам собрания набсовета финучреждения.

«Оно назначено на 25 сентября. Главный вопрос — это формирование нового совета и определение размера дивидендов», — сказал Герман Греф.

Глава банка отметил, что вероятность выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год есть, но все будет зависеть от последствий коронавируса.

Изначально годовое общее собрание акционеров планировалось провести 24 апреля, затем оно неоднократно переносилось. Если собрание состоится 25 сентября, то дивидендные выплаты будут выплачены до 15 октября.