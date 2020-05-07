Сбербанк и «Аэрофлот» согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, также банк одобрил реструктуризацию лизинговых обязательств «Победы» и до конца мая намерен согласовать реструктуризацию обязательств авиакомпании «Россия». Об этом, как передает «Прайм» , сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

«Сбербанк и «Аэрофлот» согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании. Также кредитным комитетом банка была одобрена реструктуризация лизинговых обязательств авиакомпании «Победа». В завершающей стадии находится согласование реструктуризации по лизингу авиакомпании «Россия». Планируем завершить эту работу до конца мая», — сказал он.

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в конце апреля рассказал, что компания договаривается с лизингодателями об изменении условий лизинговых платежей на фоне ситуации с коронавирусом. При этом на тот момент «ВТБ Лизинг» уже дал авиакомпании отсрочку по лизинговым платежам по 67 самолетам на общую сумму 190 млн долларов.



Сбербанк получил от «Аэрофлота» запрос на реструктуризацию лизинговых обязательств в конце марта, сообщал тогда Попов.