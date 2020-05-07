«Билайн» расширил территорию пилота по саморегистрации сим-карт, сообщает пресс-служба оператора. Теперь купить комплект с неактивной сим-картой можно в популярных продуктовых сетях и онлайн-магазинах в регионах России, а в процессе саморегистрации выбрать подходящий тариф.



«На неактивных сим-картах с саморегистрацией не предустановлен тарифный план и регион использования — все это клиент выбирает в процессе саморегистрации. Благодаря этому обновлению технологией саморегистрации сим-карт можно воспользоваться в большинстве регионов России», — говорится в релизе.

Технология саморегистрации упростит подключение услуг «Билайна», отмечают в компании. Количество партнерских онлайн-магазинов, в которых представлены сим-карты оператора, планируется увеличить.

Для регистрации сим-карты нужно вставить ее в смартфон, подключенный к Интернету, и дождаться СМС со ссылкой на активацию. Пройти процедуру можно с помощью web-интерфейса. До окончания процедуры самостоятельной регистрации сим-карта будет заблокирована и не может быть использована для получения услуг связи.