«Ростелеком» и Tele2 объединят свои розничные сети в единое юрлицо, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» в середине марта завершил сделку по консолидации 100% сотового оператора Tele2, купив 55% в нем у консорциума инвесторов во главе с ВТБ.

«Одна из наших инициатив, которую мы формализовали буквально на прошлой неделе, — мы приняли решение объединить розничные сети «Ростелекома» и Tele2 в одном юридическом лице для того, чтобы проводить единую политику оптимизации. Считаем, что это даст нам хороший результат и с точки зрения операционных, финансовых результатов, а самое главное — с точки зрения качества нашей работы с клиентами», — сказал Осеевский в ходе телефонной конференции во вторник.

«Думаю, что мы к концу года уже сможем рассказать о том, каких результатов в этом направлении мы добились», — отметил глава «Ростелекома».