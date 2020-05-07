Рост ВВП России в I квартале 2020 года, по предварительной оценке, составил 1,6%, что ниже прогноза Минэкономразвития в 1,8%, следует из материалов Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года, по предварительной оценке, cоставил 101,6%», — отмечается в сообщении.

Как следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета, номинальный ВВП России в апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей — на 28% (или на 2,4 трлн рублей) меньше, чем в апреле предыдущего года.

В 2019 году российский ВВП был равен 110 трлн рублей.