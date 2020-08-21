Российские банки выдали на фоне коронавируса 15 тыс. зарплатных кредитов под 0% на сумму 36 млрд рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

«На сегодняшний момент 27 тысяч кредитов банками одобрено, 15 тысяч кредитов на сумму 36 миллиардов рублей уже выдано, тем самым поддержано полмиллиона рабочих мест в пострадавших отраслях», — сказал Решетников на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы России.

Министр также рассказал, что Минэкономразвития в настоящее время работает с банками по заключению соглашений и по информированию предпринимателей о новой кредитной программе поддержки занятости по ставке 2%.

«Потенциальный охват этой программой — компании с числом занятых 7 миллионов человек. Мы рассчитываем, что как минимум половина из этих компаний воспользуется указанной мерой. С 1 июня выдача кредитов будет обеспечена», — добавил Решетников.

Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.