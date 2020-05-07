Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает, что уже на первом этапе безопасно открывать крупные торговые точки с непродовольственными товарами — площадью свыше 1 тыс. кв. м, а не 400 кв. м, как указано в рекомендациях Роспотребнадзора, пишут «Известия» . В АКИТ уверены, что послабления нужно распространить и на те магазины, которые расположены в торговых центрах, но с отдельными уличными входами. На каждого покупателя будет приходиться 20 кв. м. Об этом сказано в письме президента ассоциации Артема Соколова в Роспотребнадзор.

Служба представила свои методические рекомендации для бизнеса по постепенному снятию ограничений 8 мая. На первом этапе Роспотребнадзор допускает к работе непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. м. У объектов должен быть отдельный вход, а предельно допустимое количество покупателей следует рассчитывать исходя из того, что на каждого может приходиться 4 кв. м, отмечается в документе. Руководство АКИТ подчеркнуло, что в крупных магазинах можно обеспечить плотность существенно меньше той, которую предложила служба. Площади торговых залов позволяют покупателям рассредоточиться по торговому помещению, а значит, ретейлеры могут обеспечить для них максимальную безопасность.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сказал, что, решая вопрос об открытии магазинов, можно было бы дифференцировать рекомендации в зависимости от их типа и количества покупателей. По его словам, рекомендации Роспотребнадзора очень важны для скорейшего начала работы непродовольственных магазинов.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов считает предложение АКИТ рациональным. По его мнению, гипермаркеты и супермаркеты лучше подготовлены к тому, чтобы организовать безопасное нахождение покупателей. Есть опасность, что люди заждались возможности пойти в обычные магазины с непродуктовыми товарами и захотят подольше побыть там, выбрать все необходимое, оценить и потрогать, а это чревато нарушением социальной дистанции, предположил Чеглов.