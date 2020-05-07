Инфляция в России по итогам 2020 года не превысит прогнозные 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

«Мы в конечном итоге рассчитываем, что по итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит. И та динамика, которая у нас на сегодняшний момент есть регулярная, она это подтверждает», — сказал он.

Экономика России начинает восстанавливаться, но для возврата к росту потребуется время, заявил Решетников. «Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх. Экономика начинает восстанавливаться. С одной стороны, мы видим, что уровень просадки может оказаться меньше, чем мы предполагали, но для возврата на траекторию восстановления потребуется время», — отметил он.

По словам министра, основная задача — максимально быстро вернуться к динамике роста. «Все меры, которые мы смотрим, мы оцениваем именно с этой точки зрения: восстановить занятость, восстановить доходы людей, восстановить инвестиции и вернуться на динамику роста», — указал Решетников, добавив, что при этом не стоит формировать завышенные ожидания, так как для возврата на траекторию роста «потребуется время, потребуются усилия».

Минэкономразвития в среду, 20 мая, представит в правительство обновленный макроэкономический прогноз, а в понедельник, 25 мая, — общенациональный план восстановления экономики, заявил Решетников. Национальный план должен помочь восстановить доходы граждан и инвестиции, считает он.