Работающим пенсионерам старше 65 лет с 12 мая по 29 мая в третий раз предоставлена возможность остаться на больничном для соблюдения режима самоизоляции, сообщила первый заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая в интервью «Российской газете» . За оформлением листка нетрудоспособности необходимо обратиться к работодателю.

«У нас есть категории лиц, которым исполнилось 65 лет до 12 мая. И они теперь также могут остаться дома», — пояснила Лотоцкая.

Она обратила внимание, что именно руководители организаций обязаны предоставить сведения о своих работниках старше 65 лет в ФСС, на основании которых выписывается электронный больничный и назначается выплата по нему. Пособие полностью оплачивается фондом, средства работодателей не привлекаются. Сумма выплаты рассчитывается, как для обычного листка нетрудоспособности, и зависит от размера заработной платы и стажа работника.

«У категории работников старше 65 лет стаж, как правило, больше 8 лет, поэтому они могут претендовать на выплату по больничному в размере 100% среднего заработка. Но максимальная выплата тоже ограничена и не может быть более 70 тысяч рублей», — подчеркнула замруководителя ФСС.

Лотоцкая также напомнила, что аналогичные больничные, но сроком на две недели, могут оформить граждане, вернувшиеся из-за границы, поскольку они обязаны соблюдать 14-дневный карантин. В отличие от пожилых людей, они самостоятельно подают сведения о себе в ФСС.