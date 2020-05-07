Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг информацию о неготовности оперативно принять обращения семей о единовременной выплате в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе фонда.

Ранее газета «Известия» писала об очередях, образовавшихся в отделениях ПФР из желающих оформить новую выплату на детей. По данным газеты, часть отделений Пенсионного фонда начала работать с 7:00, чтобы сократить наплыв желающих оформить выплату. Очереди, в которые ежедневно выстраиваются граждане, вынудили ряд клиентских служб ПФР вести прием и в нерабочее время, отмечает издание.

«Это заявление [о неготовности принять обращения семей] абсолютно не соответствует действительности. Пенсионный фонд начал прием заявлений на единовременную выплату семьям с 12 мая <…> Неготовность фонда к приему заявлений на новую меру поддержки для семей издание определило по наличию очередей, образовавшихся в некоторых клиентских службах ПФР в первые дни действия указа. Отмечаем, что появление очередей в данном случае не является показателем неготовности к приему, а скорее говорит об уровне востребованности объявленной меры поддержки», — отметили в организации.

В ПФР подчеркнули, что фонд принял все необходимые меры, чтобы не допустить скопления людей. «В том числе организовал прием заявлений по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к конкретному месту жительства заявителя, а также реализовал обслуживание по предварительной записи, которая позволяет прийти в клиентскую службу к назначенному времени и не ожидать приема в очереди», — добавили в фонде.

Председатель ПФР Максим Топилин ранее заявлял, что в некоторых регионах России в первые дни при организации выплаты в 10 тыс. рублей возникали очереди в территориальные отделения, сейчас такой проблемы нет.