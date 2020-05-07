Выдача кредитных карт в апреле сократилась по сравнению с мартом на 67% как по количеству карт, так и по предоставленному заемщикам суммарному лимиту, свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 73% по количеству и на 77% по объему. Всего за месяц было выдано 267 тыс. кредитов на 19,4 млрд рублей.

«Выдачи кредитных карт на фоне режима самоизоляции сократились в три раза, тогда как, например, кредитов наличными — лишь в два раза. Такая разница обусловлена тем, что банки рассматривают заемщиков, получающих кредитные карты, как более рискованных. Возрастающие риски этого сегмента они отметили еще во второй половине 2019 года. В апреле, чтобы избежать массовых дефолтов в будущем, им пришлось еще сильнее ужесточить свою кредитную политику в этом сегменте, отдав предпочтение заемщикам со стабильными доходами и хорошей кредитной историей», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.



