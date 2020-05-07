Банк России установил официальные курсы валют на 20 мая.

Курс доллара понизился на 58,8 копейки, составив 72,3918 рубля (72,9798 рубля на 19 мая). Курс евро вырос на 22,55 копейки до 79,1677 рубля (с 78,9422 рубля на 19 мая).

На Московской бирже на 12:53 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 9 копеек, валюты стоят 72,35 и 79,21 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,23—72,53 рубля за доллар и 79,03—79,33 рубля за евро.