Национальный расчетный депозитарий (НРД), являющийся центральным депозитарием, получил статус сервис-бюро системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет «Коммерсант» . Как сообщил представитель регулятора, подключение через сервис-бюро позволяет упростить получение услуг пользователями и снизить их стоимость. Управляющий директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам отметил, что все готово для начала пилотного тестирования сервиса. По его оценке, необходимый функционал будет готов в I квартале следующего года.



Тариф ЦБ за передачу сообщения составляет 1 рубль (до 500 сообщений в день) и около 80 копеек (свыше 500 сообщений). При этом у Центробанка высокие требования к инфраструктуре на стороне клиента при подключении СПФС, стоимость решений может достигать десятков миллионов рублей. Как сообщил Александр Нам, тариф НРД зависит от трафика и будет состоять из единовременной платы за подключение (ориентировочно от 100 тыс. рублей) и ежемесячной платы за пользование (от 5 тыс. рублей в месяц).

По его словам, в первую очередь услуга будет предлагаться действующим клиентам сервис-бюро SWIFT, а также нефинансовым компаниям.

Как сообщил операционный директор брокерского бизнеса «БКС Брокер» Евгений Овечкин, SWIFT используется подразделением BCS Global Markets и планируется расширить его использование на «БКС Брокер» для получения сообщений по корпоративным действиям от иностранных депозитариев. По его словам, СПФС пока подключать не планируется.