Количество выданных банками новых кредитных карт в апреле 2020 года было составило 0,31 млн ед., что на 63,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (0,85 млн ед.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года выдача новых кредитных карт сократилась на 68,5%. Падение выдачи в апреле текущего года оказалось сопоставимым с сокращением, зафиксированным в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача новых кредитных карт снизилась на 68,7%.

Наибольшее количество кредитных карт было выдано в Москве (16,3 тыс. ед.), Московской области (13,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (11,6 тыс. ед.), в Новосибирской (11,1 тыс. ед.), и Свердловской (10,6 тыс. ед.) областях.

Серьезную динамику сокращения количества новых выданных кредитных карт продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Москва (-70,7%), Московская область (-68,8%), а также Пермский (-67,1%) и Ставропольский (-66,4%) края.