Прогноз развития мировой экономики и некоторых стран в отдельности, вероятно, будет пересмотрен в сторону понижения, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе онлайн-дискуссии с президентом Asia Society Policy Institute и экс-премьером Австралии Кевином Раддом.

«Предварительные цифры (по экономической ситуации от стран), которые мы сейчас получаем, указывают на то, что, вероятно, будет пересмотр в сторону понижения. И я бы была счастлива, если б ошибалась», — сказала она.

Глава МВФ отметила, что фонд рассматривает ряд сценариев развития мировой экономики, в том числе и второй волны пандемии, что может негативно повлиять не только на итоги 2020 года, но и затронуть 2021-й.

По ее словам, прогноз по экономической ситуации может быть пересмотрен в сторону понижения уже в июне в рамках доклада World Economic Outlook (WEO, «Перспективы развития мировой экономики») фонда.

Согласно апрельскому докладу WEO глобальный ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадет на 3% или более, а в 2021-м вырастет на 5,8% (выше прогноза января на 2,4 процентного пункта).