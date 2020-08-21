Министерство внутренних дел не поддержало предложение включить в Уголовный кодекс технические составы преступлений, которые сейчас в нем отсутствуют, например: фишинг, склейку купюр, социальную инженерию, кражу сим-карт, пишет РБК . Это следует из письма врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова в департамент информационной безопасности Минкомсвязи.

Введение уголовной ответственности по новым основаниям — это одно из предложений «Системы мер по противодействию мошенничеству в отношении граждан и бизнеса с использованием методов социальной инженерии, фишинга и вредоносного ПО». Ответственным за разработку таких мер должно было стать МВД.

Войнов предложил отказаться от создания системы мер, поскольку реализация мероприятия «приведет к выполнению МВД несвойственных функций и отвлечению личного состава органов внутренних дел от осуществления правоохранительной деятельности». Также он отметил, что «социальная инженерия» по своей сути является способом хищения денежных средств с помощью получения доступа к паролям, банковским данным и другой конфиденциальной информации, а «фишинг» является разновидностью «социальной инженерии», в которой злоумышленник производит вредоносную рассылку от лица банка. Поскольку это способы хищений, то наказание за них регулируется соответствующими статьями УК, указал Войнов. Вместо введения уголовной ответственности в отношении склейки купюр он предложил скорректировать критерии определения поддельной купюры.

Ранее на заседании рабочей группы при федеральном проекте «Информационная безопасность» Сбербанк предложил внести в «Цифровую экономику» меры по борьбе с социальной инженерией, фишингом и вредоносным ПО. По словам собеседника издания, ранее в федеральном проекте «Информационная безопасность» уже был пункт о расширении уголовной ответственности за преступления, совершаемые с помощью IТ-систем, однако после обсуждения его решили исключить.

По словам юристов, вводить новые уголовные статьи за подобные действия нет необходимости, все зависит от направленности умысла. Уголовное преследование не является оперативным способом воздействия, когда речь идет об Интернете, гораздо эффективнее и оперативнее пресекать нежелательную деятельность через специализированный орган, считают юристы. Также расширять список уголовно наказуемых преступлений не нужно, так как новые статьи породят множество новых проблем и приведут к перераспределению ответственности внутри подразделений МВД при расследовании преступлений, поясняют эксперты.