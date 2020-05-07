Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы Кабмина.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, отменяющего возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова, опубликован во вторник на сайте Кремля.

30 апреля глава государства подписал указ «Об исполнении обязанностей председателя правительства РФ». Теперь действие этого документа признано «утратившим силу». Нынешний указ вступил в силу со дня его подписания.