Минтруд РФ сформировал дополнительные меры поддержки занятости населения и готов представить их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Минтруд постоянно анализирует ситуацию на рынке труда и сформировал дополнительные меры поддержки занятости (населения), которые мы готовы представить вам на ближайшем совещании по этой теме», — сказал Котяков на конференции с президентом по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Путин сообщил, что 27 мая намерен провести отдельное совещание, посвященное ситуации на рынке труда в РФ.