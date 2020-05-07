Вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для решения текущих задач. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы «Познер» на Первом канале.



«Взять и раздать все, что было сформировано в Министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности, — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач», — сказал Котяков, отвечая на вопрос о том, рассматривался ли вариант о том, чтобы раздать ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) россиянам.

Министр добавил, что вариант выделения части средств ФНБ для поддержки россиян, находящихся в наиболее трудном положении, рассматривался.

По словам министра, 80% бедных в стране — это семьи с детьми. Часть мер, например выплата на детей от 3 до 16 лет, направлена на помощь наиболее нуждающимся категориям граждан.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия могла бы пойти на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, если бы рубль был мировой резервной валютой. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в текущей сложной ситуации, но не следует путать такую поддержку с «вертолетными» деньгами — печатанием денег и раздачей их населению, поскольку это может привести к негативным последствиям.