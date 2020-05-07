Министерство труда готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«На сегодняшний день это трансформация рынка труда, в том числе, кстати, и с учетом тех посылов, которые мы сейчас имеем в рамках пандемии, — это удаленная занятость, гибкие формы занятости — с тем, чтобы максимально позволить гражданам официально сформировать свои трудовые отношения таким образом, чтобы иметь достойный доход», — отметил министр.

«Они у нас стоят на повестке дня, и мы в ближайшее время будем выходить с соответствующими законодательными инициативами», — добавил он.