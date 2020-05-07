Снижение стоимости квадратного метра жилья привет к ухудшению его качества и уменьшению конкуренции на рынке недвижимости. Такое мнение выразил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на онлайн-конференции, посвященной жилищному строительству.

«Любое дальнейшее снижение стоимости квадратного метра, [даже если] не берем [в расчет] Москву и Петербург, приведет к снижению качества жилья. А снижение качества жилья означает снижение конкуренции на рынке. Покажите мне застройщика, который сегодня снизит стоимость метра. Значит, у него рентабельность ниже, цена за квадратный метр была завышена. Стоимость в моменте регулирует рынок», — сказал Стасишин.

По его словам, задача Минстроя состоит в том, чтобы обеспечить достройку всего жилья, а не диктовать застройщикам, по какой цене продавать квартиры. «Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры. Не надо ждать, поверьте. Хотите купить квартиру — идите покупайте», — добавил Стасишин.