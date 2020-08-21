Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на один год снято с повестки дня, Минфин его больше не рассматривает. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более неактуально», — отметили в пресс-службе.

Ранее деловые СМИ сообщали, что Минфин РФ направил в правительство предложение о продлении на год, до 1 января 2022 года, действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей.