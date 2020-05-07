Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Всякая кризисная история всегда обнажает слабые места. Очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран», — отметил Медведев во вторник на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап».

Одной из таких проблем он назвал недостаточную эффективность служб занятости. «В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, — а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, — произошел провал [в выполнении задач службами занятости]», — считает председатель «Единой России».