Клиенты «Балтийского Лизинга» теперь могут экономить, заключая договор в системе юридически значимого электронного документооборота. Как сообщили в лизинговой компании, при проведении такой сделки размер ставки по договору будет снижен.

Специальное предложение доступно для лизингополучателей до 31 августа 2020 года в 74 филиалах компании по всей России.

«Балтийский Лизинг» активно внедряет новые технологии. Компания взяла курс на цифровизацию уже несколько лет назад. Все бизнес-процессы успешно отработаны, что позволяет клиентам использовать удобные инструменты, которые ускоряют и упрощают процесс заключения сделки», — подчеркивается в релизе.

Так, клиенты и партнеры «Балтийского Лизинга» могут пользоваться системой обмена электронными документами «Диадок». Она позволяет отправлять электронную версию юридически значимых документов, которые не нужно распечатывать.

Для получения счетов-фактур в электронном виде клиенту или представителю компании-поставщика нужен сертификат электронной подписи. Чтобы подключиться к системе, клиентам нужно перейти на сайт diadoc.ru, выбрать действие «Войти» — «По сертификату» и в разделе «Контрагенты» принять приглашение от «Балтийского Лизинга».



В компании также напоминают, что она внедрила на своем сайте автомобильный каталог и каталог спецтехники. С помощью встроенного калькулятора можно сразу рассчитать стоимость лизинга .