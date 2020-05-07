Правительство РФ в ближайшее время завершит работу над подготовкой документов, необходимых для реализации новых мер поддержки населения и бизнеса, а также общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом доложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам премьера, Кабмин активно ведет работу над поручением главы государства представить к 1 июня общенациональный план действий, направленный на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости и доходов людей и осуществление структурных изменений в экономике.

«Мы работу над этими поручениями, в том числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, а также национального плана, завершим в ближайшее время и будем готовы вам доложить», — обратился Мишустин к Путину.