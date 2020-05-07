Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательное заключение на инициативу депутатов от ЛДПР об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Текст проекта заключения имеется в распоряжении ТАСС.



Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 26.1 закона «О страховых пенсиях», согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации. Ранее аналогичные меры были распространены на пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору о приемной семье.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров, в связи с чем признание статьи 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях» утратившей силу требует дополнительного обоснования», — указывается в проекте заключения.

Правительственная комиссия также считает аргументацию предлагаемых изменений (обеспечение равенства прав инвалидов) необоснованной, «поскольку принципы осуществления индексации пенсий у работающих и неработающих граждан различные». Исключения для пенсионеров-опекунов объясняются тем, что выплаты этой категории граждан «фактически можно приравнять к социальной выплате, связанной с воспитанием детей, которая не позволяет одновременно осуществлять оплачиваемую трудовую деятельность».

По оценке правительства, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2020 году в объеме 184,25 млрд рублей. «Вместе с тем законопроект представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств», — отметили в Кабмине.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в Кабмине.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и большинства парламентариев.

