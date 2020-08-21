Почти треть (30%) опрошенных работодателей отметили, что с началом карантина их компании смогли перейти на дистанционный режим работы. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру».



26% российских работодателей продолжили работать в обычном режиме, а 23% на время пандемии приостановили деятельность и пока ее не возобновили.

«Несмотря на то, что карантинные ограничения в России постепенно ослабляются, 17% российских компаний пока не понимают, как им действовать и можно ли начать активную работу. Только 4% представителей компаний выразили уверенность в том, что снятие ограничений уже позволяет им начать работу в обычном режиме», — говорится в релизе.

В исследовании приняли участие более 1 000 работодателей из всех регионов России.