Совместно c партнерами банк предлагает клиентам уникальные возможности и сервис самого высокого уровня.

«В текущей непростой ситуации мы стремимся максимально быть полезными своим клиентам. Поэтому мы не только не планируем сокращать текущие бонусы и возможности, доступные держателям премиальных карт, мы продолжим и дальше их развивать и совершенствовать. Мы находимся в постоянном поиске новых эксклюзивных предложений для своих клиентов и тщательно подходим к выбору партнеров», — прокомментировал председатель правления Инбанка Сергей Юдинцев.