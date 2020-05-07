Клиентам банка стали доступны дополнительные скидки и привилегии от партнеров Инбанка — лидеров рынка в самых разных областях.
Совместно c партнерами банк предлагает клиентам уникальные возможности и сервис самого высокого уровня.
«В текущей непростой ситуации мы стремимся максимально быть полезными своим клиентам. Поэтому мы не только не планируем сокращать текущие бонусы и возможности, доступные держателям премиальных карт, мы продолжим и дальше их развивать и совершенствовать. Мы находимся в постоянном поиске новых эксклюзивных предложений для своих клиентов и тщательно подходим к выбору партнеров», — прокомментировал председатель правления Инбанка Сергей Юдинцев.
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