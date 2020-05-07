До конца года ставки по ипотеке, в том числе на объекты вторичного рынка, будут снижаться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, правительственная программа субсидирования ипотечной ставки на новостройки приведет к тому, что «ставки не просто упадут, а резко упадут».

«Что касается ипотеки на «вторичке», то тоже ставки будут падать до конца года», — отметил глава Сбербанка, добавив, что стоимость ипотеки будет опускаться вслед за снижением ключевой ставки.

Напомним, с середины апреля правительство запустило ипотечную программу на новостройки под 6,5%. Разницу с рыночной ставкой государство компенсирует банку. Программа будет действовать до 1 ноября. В начале мая Сбербанк объявил о снижении минимальных ставок по ипотеке сразу на 0,4 процентного пункта.