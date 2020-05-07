Несмотря на текущий кризис, голода в России не будет, рассказал в интервью Forbes председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он отметил, что худшее к чему может привести рыночная экономика — это высокие цены.

«Я уже вижу, что есть где-то прогнозы, что будет голод, но его не будет в России. Будут тяжелейшие проблемы иного рода, только голода не будет, потому что в стране есть рыночная экономика. Худшее к чему она может привести — это высокие цены, но голод исключен абсолютно», — сообщил Чубайс.

По его словам, у текущего кризиса много особых черт, с которыми страны не встречались раньше. Во-первых, у кризиса абсолютно сплошной характер: это Китай, Великобритания, Белоруссия, Россия, Азия, Америка, Африка. Вряд ли будет хотя бы одна страна, которая могла бы избежать масштабного воздействия кризиса, отметил Чубайс. «Вторая особенность — это наложение нескольких векторов сразу. С одной стороны, это коронавирус с абсолютно беспрецедентными мерами по карантину, с которыми человечество не сталкивалось даже в период последней массовой пандемии испанки, из-за которой умерли 30 миллионов человек. С другой стороны, конечно же, нефтяной шок. Это такой идеальный шторм —соединение совершенно разных процессов, которые в итоге дают синергию, еще более усиливающую каждый из них», — пояснил глава «Роснано».