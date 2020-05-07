Самозанятым не придется обращаться в налоговую службу для возврата уплаченных за прошлый год налогов, деньги будут перечислены автоматически на карту, привязанную к специальному приложению, рассказал глава ФНС России Даниил Егоров на совещании у президента РФ по реализации принятых ранее мер по поддержке экономики.

«Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год. У нас убедительная просьба к налогоплательщикам — привязать банковские карточки к приложению «Мой налог», чтобы быстро и легко пошла субсидия», — сказал Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход — работает с 2019 года. В прошлом году он был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон специальное приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% — с юридическими лицами.

С 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут запустить этот режим у себя. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.

Президент РФ в рамках мер поддержки экономики ранее поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, а также предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТ — эти средства можно будет потратить на уплату будущих налогов.

Глава ФНС рассказал на совещании, что к 1 июня более 670 тыс. самозанятых получат такую помощь — на их счета поступит по 12 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога в 2020 году.