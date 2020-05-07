Вчера рост мировых рынков акций был обусловлен оптимизмом, вызванным действиями правительств по открытию своих экономик – смягчение карантинных мер может раскрыть следующий катализатор роста рынков и знаменует достижение дна рецессии, вызванной карантином на фоне пандемии COVID-19. Глава ФРС США Джером Пауэлл в минувшие выходные осторожно намекнул на Nikeобразный сценарий восстановления мировой экономики,отметив, что у ФРС пока еще имеется большой арсенал средств для борьбы с экономическим кризисом. Этот оптимизм, а также сильное ралли цен на нефть (Brent подорожала на 7,1% до 34,81 долл./барр.) оказали поддержку российскому рынку акций,и по итогам дня индекс РТС повысился на 5,4% до 1 167 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 3,9% до 2 694 пунктов, продемонстрировав самую сильную динамику с 22 апреля – в лидерах роста были акции нефтегазового сектора. Курс рубля вчера укреплялся (+1,2% до 72,77 руб./долл.) и впервые с середины марта торговался у отметки $72/US$. Рост европейских рынков акций был вызван действиями европейских правительств по открытию экономик по всей еврозоне – индекс Stoxx Euro 600 по итогам дня повысился на 4,1%.

Мы ожидаем, что сегодня ралли на российском рынке акций продолжится: Мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций сегодня продолжится на фоне успешных испытаний вакцины против коронавируса, высоких цен на нефть и сильного курса рубля. В лидерах роста будут, по всей видимости, акции нефтегазового и горно-металлургического секторов; мы также ожидаем спрос на бумаги банков и компаний ТМТ-сектора. Спрос будет наблюдаться и среди акций энергетических компаний на фоне начала сезона дивидендных выплат. Глава ФРС США Джером Пауэлл сегодня выступит перед банковским комитетом Сената с докладом о состоянии экономики. Сенаторы также попытаются узнать мнения официальных лиц по вопросу предоставления еще одного пакета помощи объемом $3 трлн, подготовленного демократами палаты представителей.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 г. в размере 350 руб. на акцию, что соответствует прогнозу менеджмента; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании, совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 г. в размере 350 рублей на акцию. В сочетании с промежуточными дивидендами в размере 192 рубля на акцию на основе результатов за 9М19 в соответствии с дивидендной политикой в прошлой редакции, обновленной в 4К19, это эквивалентно дивидендам в размере 542 рубля на акцию, что соответствует прогнозу Вагита Алекперова (объявленному в начале марта этого года) и предполагает дивидендную доходность на уровне 9,8% в пересчете на среднюю цену за год. В соответствии с обновленной дивидендной политикой, оставшаяся часть дивидендов эквивалентна 100% скорректированного СДП за год за вычетом промежуточных дивидендов, выплаченных в начале 2020 г. Совокупные дивиденды за 2019 г. составят 379,8 млрд рублей, что предполагает коэффициент дивидендных выплат на уровне примерно 94% чистой прибыли за 2019 г. (405,8 млрд рублей). Согласно заявлению Леонида Федуна, вице-президента ЛУКОЙЛа и его мажоритарного акционера (9,5%), топ-менеджмент компании может поддержать компанию, реинвестировав полностью свои доли дивидендов в специальный фонд по поддержке добывающих активов на территории РФ. Напомним, что г-ну Алекперову и г-ну Федуну принадлежит суммарно более 35% акций нефтяной компании. Если предположить, что топ менеджмент п римет решение отказаться от дивидендов в полном объеме, дополнительные инвестиции на финансирование ремонтно-профилактических работ и консервации остановленных и закрытых скважин в рамках сделки по сокращению добычи OPEC+ могут составить 133 млрд рублей, на наш взгляд.

Никита Блохин: NBlokhin2@alfabank.ru (Старший аналитик)



АФК "Система" рекомендовала дивиденды в размере 0,13 рубля на акцию по итогам 2019 г., то есть ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой; НЕЙТРАЛЬНО Совет директоров АФК "Системы" (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) рекомендовал направить на дивидендные выплаты 0,13 рубля на акцию, или 2,6 рубля на ГДР по итогам 2019 г., что эквивалентно дивидендной доходности на уровне 0,9%. Дата закрытия реестра назначена на 16 июля. Как и в случае с выплатами в 2019 г. (по итогам 2018 г. финансового года), компания будет выплачивать дивиденды ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой АФК "Система" (дивидендная доходность не должна быть ниже 6%, или 1,19 рубля на акцию). Мы ожидаем, что вопрос дивидендных выплат вновь будет поднят на следующей телефонной конференции компании (по результатам 1К20, которые должны быть объявлены, вероятно, в начале июня, точная дата пока не известна), однако рассчитывать на позитивные новости в этом отношении маловероятно на данном этапе. На последней телефонной конференции 7 апреля менеджмент указал на то, что в текущей ситуации принимать решения в части дивидендных выплат становится сложнее, и, очевидно, они будут переноситься на более поздние периоды.

Совет директоров компании утвердил список кандидатов для избрания в состав Совета директоров АФК "Система", по которым пройдет голосование на Годовом общем собрании акционеров 27 июня (дата закрытия реестра назначена на 2 июня). Список кандидатов в сравнении с нынешним советом директоров включает Владимира Чирахова (недавно назначенного президентом АФК "Системы" с 20 апреля 2020 г.) и двух новых независимых директоров – Анатолия Чубайса (председателя правления ООО "УК "РОСНАНО") и Этьена Шнайдера (до февраля 2020 г. он занимал пост заместителя премьер-министра, министра экономики и министра здравоохранения Великого Герцогства Люксембург). Ожидается, что Сергей Боев и Жанно Креке выйдут из состава совета директоров.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)



АЛРОСА понизила свой производственный прогноз; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО Как сообщило агентство "Интерфакс', компания АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) в своей презентации, приуроченной к выпуску облигаций, представила обновленный прогноз производства на ближайшие три года. Компания планирует снизить объемы производства на 6% в этом году, примерно до 32 млн карат, тогда как прогноз на следующие два года понижен примерно на 30% до 26 млн карат. Эта мера соответствует решению, принятому другим крупнейшим производителем алмазов, компанией De Beers, которая скорректировала свой производственный прогноз до 25-27 млн карат на этот год. Решение отражает сложную ситуацию, в которой оказалась ювелирная отрасль на фоне введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19. Мы сомневаемся, что рынок сможет освоить 32 млн карат, производимых АЛРОСой, что предполагает продолжающееся увеличение оборотного капитала из -за накопления запасов и давление на СДП. Кроме того, у АЛРОСы высокая доля постоянных издержек. Мы видим предпосылки для дальнейшего понижения производственного прогноза, так как не предвидим восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами до конца года.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)



РусАгро представила сильные финансовые результаты за 1К20 по МСФО, позитивные тренды цен в сахарном и мясном сегментах на фоне повышения потребительского спроса; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Компания РусАгро (AGRO LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила сильные финансовые результаты за 1К20 по МСФО, со значительным улучшением EBITDA по всем сегментам бизнеса, за исключением сахарного. Тогда как масложировой сегмент продолжал выигрывать от консолидации с компанией "Солнечные продукты", рост EBITDA мясного сегмента был обусловлен ростом объемов продаж и улучшениями в области операционной эффективности. На сахарном и мясном рынках цены оставались ниже соответствующих уровней 2019 г., однако возросший потребительский спрос и запрет на импорт свинины в конце 1К20 вызвали рост цен в марте и апреле. Тренд роста цен на сахар, как ожидается, продолжится, вселяя оптимизм на оставшуюся часть года, тогда как цены на свинину, вероятно, снизятся на фоне продолжающегося переизбытка мяса на рынке. Компания продолжает работать при высокой загруженности мощностей, несмотря на перебои, вызванные пандемией COVID-19. В целом мы считаем результаты позитивными с точки зрения настроения инвесторов к акциям компании, но не ожидаем значительной реакции рынка на отчетность, учитывая текущую турбулентность на рынках.

Сильные цифры за 1К20. Выручка за 1К20 по МСФО (после межсегментных элиминаций) составила 2,9 млрд рублей, что предусматривает рост на 18% г/г. Это немного превышает рост валовой выручки на 16% г/г, о чем компания сообщила в своих операционных результатах за апрель. Компания пересмотрела цифры за 1К19 – она перенесла 0,5 млрд рублей выручки сельскохозяйственного сегмента из 1К19 в 2К19. Без учета этого эффекта, рост выручки за 1К20 по МСФО соответствовал бы росту валовой выручки на 16% г/г. Скорректированная EBITDA за 1К20 составила 5,2 млрд рублей (+ 58% г/г) при рентабельности 15,7% (+4 п. п. г/г). Чистая прибыль за 1К20 составила 3,2 млрд рублей – на нее негативно повлиял валютный убыток в размере 1 млрд рублей. Чистый долг РусАгро составил 60 млрд рублей на 31 марта (снизившись на 3% г/г), коэффициент "чистый долг/LTM EBITDA" снизился до 2,7x (против 3,1x на 4К19).



Рост EBITDA на 50-560% г/г по всем сегментам бизнеса, за исключением сахарного;

Главное позитивное событие квартала снова связано с масложировым сегментом, рентабельность EBITDA которого продолжала улучшаться (+1 п. п. к/к и +10 п. п. г/г) и достигла 12% после того, как компания начала учитывать прибыль "Солнечных продуктов" в периметре группы с июля прошлого года (в 1К19 суммы были получены через процентный доход). Тем не менее, менеджмент считает, что рентабельность вряд ли сохранится на уровне 12% в следующие кварталы.

EBITDA мясного сегмента за 1К20 выросла на 70% г/г при улучшении рентабельности на 4 п. п. на фоне снижения расходов на покупку живых свиней после расширения производства в Тамбове. Тем не менее, на квартальной основе мы наблюдаем продолжающееся давление на рентабельность из-за снижения цен (-7% г/г на продукцию мясопереработки свинины и на 11% г/г на живок) на фоне продолжающегося перепроизводства на внутреннем рынке.

EBITDA сельскохозяйственного сегмента выросла на 48% г/г при улучшении рентабельности на 12 п. п. до 30%, главным образом на фоне роста экспортных цен на сою.

EBITDA сахарного сегмента не изменилась г/г при рентабельности на 3 п. п. ниже г/г, главным образом, на фоне снижения цен в сравнении с 1К19 (в среднем на 32% г/г), а также некоторым повышением производственных расходов на фоне более продолжительного сезона производства сахара. Рыночные цены на сахар (ISCO-Краснодар, без НДС) выросли с 18,4/кг в январе и феврале этого года до 22,9/кг в марте на фоне роста потребительского спроса в связи с пандемией Covid-19 и сохранялись на этих уровнях в апреле.

Влияние Covid-19 на бизнес-процессы в принципе было весьма ограниченным, рост потребительских цен является плюсом для компании. В компании отметили два главных последствия пандемии для бизнеса: во-первых, это рост спроса на потребительские продукты, во-вторых, ослабление курса рубля. По заявлению компании, РусАгро была хорошо подготовлена к посевной и полностью использовала загрузку своих производственных мощностей и строительны х проектов, несмотря на перебои с транспортом и логистикой, ограничениями в связи с карантином, а также некоторыми случаями инфицирования среди сотрудников.

Итоги телефонной конференции:



Динамика цен на ключевых рынках компании: 1) российские цены на свинину, вероятно, продолжат снижаться на фоне переизбытка предложения на рынке, так как ключевые экспортные рынки, в том числе китайский, закрыты для российских производителей. Рентабельность мясного сегмента компании продолжит ухудшаться, так как расходы на корма и ветеринарные услуги выросли на фоне ослабления курса рубля; 2) российские цены на сахар, как ожидается, продолжат повышаться, так как большого переизбытка на рынке не ожидается в этом году на фоне снижения объемов производства сахарной свеклы в РФ (посевные площади, вероятно, снизятся на 15% г/г) и экспорта избыточных запасов на азиатские рынки.

Урожай 2020 г. В сельскохозяйственном сегменте из-за необычной климатической ситуации компания ожидает слабого урожая сои, сахарной свеклы и кукурузы, и хорошего урожая ячменя и пшеницы.

Снижение долга, капиталовложения и дивиденды. Компания по-прежнему придерживается своих обязательств по коэффициенту чистый долг/EBITDA на уровне 2x на конец этого года. Для достижения этого ориентира РусАгро не планирует никаких крупных сделок в области M&A до тех пор, пока EBITDA не превысит забюджетированный уровень. Первоначальный план по капиталовложениям установлен на уровне 15 млрд руб. Дивиденды по итогам 2020 г. ожидаются на уровне 2019 г. (4,53 млрд руб.).

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

