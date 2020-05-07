Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 21 копейку, а евро — 3 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,46 рубля (минус почти 22 копейки), курс евро — 70,25 рубля (минус примерно 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник ожидается падение пары доллар/рубль до 71,5 рубля. Негативным фактором для рисковых валют продолжают оставаться разногласия между США и Китаем.

«Фундаментальных причин для роста рубля нет по причине все той же слабости российской экономики. Однако в отсутствие спроса на валюту со стороны импортеров и на спекулятивных атаках рублевых «быков» пара может попытаться пробить данную отметку и попробовать уйти в район 71. Но это менее вероятный сценарий. Мы все-таки ждем начала разворота пары доллар/рубль от нынешнего уровня вверх», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.