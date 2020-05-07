Доля работников в России, отправленных в отпуск за свой счет, растет в последнее время, следует из опроса, проведенного в начале мая исследовательской компанией «инФОМ» по заказу ЦБ РФ.

Авторы исследования указывают, что в сравнении с первым опросом начала апреля произошло два значимых изменения. Первое — с 9% до 16% выросла доля работающих по найму, которым уменьшили выплаты, в том числе заработную плату, в предшествовавший опросу месяц. Среди работников бюджетной сферы рост по этому показателю составил 6 п.п. (с 7% до 13%), частной сферы — 8 п. п. (с 11% до 19%), приводятся данные опроса.

«Второе значимое для всех работников изменение — рост с 7% до 10% доли отправленных в отпуск за свой счет. Среди работников бюджетной сферы доля этой категории составляет в третьем опросе 4%, среди работников частных предприятий — 15%. Рост данного показателя — тревожный сигнал, так как свидетельствует о расширении масштабов скрытой безработицы», — указывают авторы исследования.

При этом, что касается отправленных в оплачиваемый отпуск, то их доля после некоторого сокращения ранее, опять увеличилась (на 4 п. п. по сравнению с серединой апреля, 11% от всех работающих по найму). Причем произошло это в основном за счет работников бюджетных предприятий: среди них показатель вырос на 5 п. п. — до 13%. Кроме того, опрос зафиксировал, что с середины апреля до начала мая на 3 п. п. (до 21%) снизилась доля полностью или частично переведенных на удаленную работу.

В России на фоне пандемии коронавируса с 30 марта по 12 мая вводился режим нерабочих дней. В ряде регионов РФ режим самоизоляции и другие ограничения продолжают действовать до 31 мая.