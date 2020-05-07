В России благодаря 15 годам высокопрофессиональной макроэкономической политики очень устойчивая макроэкономическая ситуация, заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes . По его словам, профессионалы все знают.

«В России благодаря 15 годам высокопрофессиональной макроэкономической политики и конкретным людям, фамилии которых Кудрин, Греф, Игнатьев, Набиуллина, Силуанов, Шувалов, очень устойчивая макроэкономическая ситуация», — сказал Чубайс.

Он отметил, что в России проблемы роста цен в 2020 году нет, накопленная инфляция за январь-апрель практически такая же, как за январь-апрель прошлого года.

«У России госдолг к ВВП 14%, у Италии — по моему, 140%, у половины Европы — за 100%. У России инфляция 4%. И, кстати, проблемы роста цен по-настоящему в этом году у нас нет. Накопленная инфляция за январь-апрель в России практически такая же, как за январь-апрель прошлого года. ЦБ снижает ключевую ставку и правильно делает. Благодаря устойчивой макроэкономической ситуации бюджет у нас профицитный. У нас золотовалютные резервы за 500 млрд долларов. Все это позволяет маневрировать. Это не та ситуация, с которой мы жили в январе 1995 года, когда объемов валютных резервов оставалось на четверо суток продаж валюты на бирже», — пояснил Анатолий Чубайс.

Также, по его словам, у России есть ресурсы для того, чтобы сделать выход из кризиса в полтора-два года.

«Мало того, что есть ФНБ, созданный Алексеем Кудриным, помимо этого есть и возможность заимствования. При госдолге в 14% ВВП страна, конечно, может идти на рынок — уж по крайней мере на внутренний. И это правильно и разумно. Есть еще более спорные способы, не хочу в них уходить, но на сегодня ясно, что ФНБ пока не до конца выбран, и это, наверное, правильно. И есть еще и долговая часть — Минфин только начал заходить в эту сторону. В этом смысле у России, как мне кажется, есть ресурсы для того, чтобы сделать выход из кризиса в полтора-два года минимально болезненным для людей и сократить вот этот период по-настоящему тяжелой жизни», — рассказал председатель правления «Роснано».