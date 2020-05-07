Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes назвал падение цен на мировом рынке нефти «набатным колоколом» для России. По его словам, нефть — это «хребет» российской экономики, а обвал в очередной раз указывает на необходимость менять ее структуру.

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — сказал Чубайс.

Глава «Роснано» напомнил, что цены на нефть даже по оптимистичным прогнозам не поднимутся выше 40 долларов за баррель.

«Чудесно, у нас в этом году бюджет рассчитан исходя из 42,5 доллара за баррель. Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики», — считает он.

По мнению Чубайса, для выхода из кризиса России необходимо сосредоточиться на развитии инновационной экономики.