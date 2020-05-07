Чистая прибыль Райффайзенбанка по итогам первых трех месяцев 2020 года выросла на 14% до 11 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) приводятся в релизе кредитной организации.



Поясняется, что основными факторами роста прибыли стали: рост торгового результата, рост чистого процентного дохода, а также рост чистого комиссионного дохода.



Чистый процентный доход вырос на 15,7% до 15,4 млрд рублей по сравнению с I кварталом 2019 года. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса, а также снижение процентных расходов по деривативам.

Рост чистого комиссионного дохода составил 9,8% до 4,62 млрд рублей, благодаря росту комиссионных доходов за комиссии по расчетным операциям, операциям доверительного управления, а также документарным операциям и гарантиям..

Кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 8,3% по итогам I квартала 2020 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 3,2% до 320,56 млрд рублей, крупный корпоративный бизнес вырос на 13.8% до 440,58 млрд рублей, средний бизнес показал рост на 2,1% до 78,85 млрд рублей, рост малого и микробизнеса составил 4,5% до 28,58 млрд рублей, по сравнению с началом года.



Средства клиентов на 31 марта 2020 года составили 1,12 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с 2019 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 20,8% до 573 млрд рублей, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 13,3% до 544, 9 млрд рублей.

В течение I квартала 2020 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 1,97 млрд рублей в связи с текущей макроэкономической ситуацией. Стоимость риска составила 1% в годовом выражении.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение составил 24,17 млрд рублей, увеличившись на 17.9% по сравнению с I кварталом 2019 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.



Операционные расходы увеличились на 12.2% и составили 8,924 млрд рублей за счет роста расходов на содержание персонала, а также расходов на ИТ-услуги, рекламу и маркетинг. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 1 квартала 2020 года показатель CIR составил 36,9%.

Собственные средства банка увеличились на 6,1% по сравнению с концом 2019 года и составили 187,53 млрд рублей за счет полученной по итогам квартала чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2. по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 10,94% и 11,67% соответственно (при нормативных минимумах 4,5% и 6%). Коэффициент Н 1.0 составил 14,36% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8%). Общая достаточность капитала по Базель III на 31 марта 2020 года составила 26.62% при минимальном значении норматива 8%.

«Мы зафиксировали значительный рост в средствах клиентов, что вновь подтверждает статус самого надежного российского банка. — прокомментировал финансовый директор Райффайзенбанка Герт Хебенштрайт. — Мы подошли к периоду нестабильности максимально подготовленными как с технической, так и с финансовой сторон. У нас большой запас прочности, норматив достаточности капитала Н1 по итогам марта превысил 14%, сейчас этот показатель еще выше. Успешная цифровая трансформация позволила нам еще до начала карантина перевести большую часть сотрудников на удаленную работу. Вкупе это дало нам возможность в такой непростой период снизить риски для здоровья наших сотрудников, в полной мере обслуживать действующих клиентов и привлекать новых. Мы продолжаем запускать новые продукты, которые делают легче финансовую сторону жизни наших клиентов».

