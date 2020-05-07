Ожидания российских семей относительно изменения материального положения в следующем месяце становятся чуть менее пессимистичными. Об этом свидетельствуют данные третьего телефонного опроса населения, проведенного в начале мая компанией «инФОМ» по заказу Банка России.

«Ожидания относительно динамики материального положения через год по сравнению со вторым опросом существенно не изменились, однако за весь период проведения телефонных опросов, т. е. с начала апреля 2020 года, наметилось одно статистически значимое позитивное изменение: на 3 п. п. выросла доля россиян, ожидающих улучшения материального положения семьи через год (23%). В основном это произошло за счет снижения доли затруднившихся ответить (на 7 п. п. за месяц): в начале мая неопределенными ожидания остаются у 25% опрошенных. Как и в предыдущих замерах, каждый третий (34%) ожидает, что материальное положение семьи существенно не изменится, и почти каждый шестой — что оно ухудшится (18%)», — говорится в материалах ЦБ.



Большинство опрошенных (54%) говорят о неизменности материального положения за последние две недели, 43% — об ухудшении, в том числе 32% — о серьезном ухудшении. Улучшилось материальное положение лишь у 3% опрошенных. Если сравнить данные с началом апреля, то доля тех, чье материальное положение не изменилось, сократилась на 5 процентных пунктов, а доля тех, у кого оно ухудшилось, выросла на 7 п. п.



«Если во втором опросе доля ожидающих ухудшения уменьшилась на 4 процентных пункта по сравнению с первым опросом (с 36% до 32%), то в третьем опросе по сравнению со вторым снижение составило уже 6 п. п., и теперь дальнейшего ухудшения материального положения семьи ожидают 26%. В целом с первого по третий опрос доля ожидаюших серьезного ухудшения материального положения снизилась на 6 п. п. (до 12%), незначительного ухудшения — на 4 п. п. (до 10%). Почти половина респондентов (47%, рост на 9 п.п. по сравнению с началом апреля) надеются, что их материальное положение не изменится», — отмечается в материалах регулятора.

Как и во втором телефонном опросе, отвечая на вопрос о причинах ухудшения материального положения, каждый пятый респондент (20%) говорит об уменьшении доходов за последние две недели, 16% — о полной потере доходов или работы кем-то из членов семьи. О росте семейных расходов сообщили 10% опрошенных, что на 3 п. п. ниже, чем в предыдущем замере. Хотя бы с одной из трех перечисленных проблем столкнулся каждый третий (31%), с двумя — 7%, со всеми тремя — меньше 1%, эти данные также аналогичны результатам предыдущего опроса.



Рост расходов населения несколько замедлился. Если в первом и втором опросах 52% и 53% соответственно говорили о росте расходов в последние две недели, то в текущем опросе — уже 49%. С момента первого опроса доля сообщивших о снижении семейных расходов выросла вдвое (13%). Снижение напряженности в оценках наблюдаемой инфляции отразилось и в ответах на открытый вопрос о причинах роста семейных расходов. Повышение цен, самое частое обоснование роста расходов, называют 29% опрошенных — на 5 п. п. меньше, чем во втором опросе. По всем остальным группам ответов статистически значимых изменений с середины апреля не наблюдается. Чаще всего респонденты говорят о росте семейных расходов в связи с нахождением на самоизоляции (8%), потребности в лечении и медикаментах (5%), подорожанием услуг ЖКХ (4%), эпидемией коронавируса в целом (3%).

