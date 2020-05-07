Россияне реже говорят о высоком темпе роста цен в ближайший месяц, однако они все еще считают, что инфляция будет выше, чем в начале года. Об этом свидетельствуют данные третьего телефонного опроса населения, проведенного в начале мая компанией «инФОМ» по заказу Банка России. Таким образом регулятор зафиксировал снижение ожиданий инфляции на месяц вперед.



«Среди наиболее подорожавших товаров реже стали называть товары длительного хранения (крупы, сахар, макароны), а также фрукты и овощи, темп роста цен на которые замедлился в конце апреля — первой половине мая. При этом высокой остается доля респондентов, отмечающих значительный рост цен на мясную и молочную продукцию», — отмечается материалах ирегулятора.

Третий опрос показал сохраняющуюся негативную динамику в оценках респондентами изменения их материального положения. Чаще всего такое ухудшение опрошенные продолжают связывать со снижением доходов. При этом ожидания изменения материального положения в ближайший месяц стали более позитивными по сравнению с первым и вторым апрельскими опросами.