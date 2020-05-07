Падение ВВП России во II квартале 2020 года составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали. По расчетам агентства, в апреле, когда в стране действовал период нерабочих дней, российская экономика сократилась на четверть.

Как пишет агентство, масштаб ущерба экономике можно оценить по данным о расходах и доходах бюджета за апрель. С их помощью можно рассчитать ежемесячный показатель ВВП, отмечает Bloomberg.

Аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон считает, что последствия ограничительных мер серьезно скажутся на российской экономике и снижение ВВП во II квартале, «вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса».

Агентство напомнило, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке упали на 72,4% по сравнению с апрелем 2019-го. Это стало крупнейшим за всю историю сбора статистических данных месячным падением розничных продаж для российского автопрома. По оценке IHS Markit, индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до минимума с 1997 года.