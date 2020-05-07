Новая концепция страхования ипотеки , предложенная ЦБ, может нарушить конкуренцию и повысить ставки по жилищным кредитам, а также сделает продукт менее выгодным для добросовестных заемщиков, пишут «Известия» . Об этом финансовые организации и страховые компании предупредили регулятор, направив свои отзывы в ответ на опрос Ассоциации банков России (АБР).

По словам представителей кредитных организаций, стоимость кредита может увеличиться на 0,6—0,7 п. п. Страхование ипотечных клиентов и их имущества — индивидуально: тариф зависит от суммы кредита, возраста и пола заемщика, состояния его здоровья и вида деятельности. Процессы выдачи кредитов придется корректировать в сторону их усложнения и удлинения. Также может возникнуть ситуация, при которой банки будут закладывать одинаковые расходы на страхование для всех категорий клиентов, отметили банкиры.

У заемщиков с низким коэффициентом риска платежи могут стать выше, чем сейчас, за счет равномерного распределения расходов банка на всех клиентов. При реализации концепции в нынешнем виде нельзя исключать риска отказа заемщикам с повышенным коэффициентом страхового риска. Также остается незакрытым вопрос об оформлении полисов для клиентов с действующей ипотекой, например в случае рефинансирования. По новому механизму недвижимость по кредитам будет застрахована в обязательном порядке, что снизит риски всех участников системы, добавили представители банков. Вместе с тем предложенный механизм увеличит расходы на операционное сопровождение и автоматизацию процесса страхования.

Как заявили в страховых компаниях, предложенная концепция приведет к снижению конкуренции, которая сейчас помогает совершенствовать продукт. Конкуренция может быть нарушена даже в том случае, если ЦБ законодательно ограничит долю участников рынка. Сейчас заемщик выбирает лучшие предложения по страхованию жизни и здоровья, а по новой концепции будут либо увеличены базовые тарифы, либо будет прописано множество оговорок.

В ЦБ заявили, что изучат все предложения и материалы, которые поступят от банковских и страховых ассоциаций. Поскольку обсуждение находится на первой стадии, о сроках рассмотрения необходимых законопроектов в Госдуме говорить преждевременно, отметили в Банке России. В ФАС сообщили, что страховые организации конкурируют за покупателя полисов, за которым должно оставаться право выбора. В концепции ЦБ страхователем и, соответственно, плательщиком страховой премии выступает банк-кредитор, поэтому в данном случае ФАС не усматривает ограничения конкуренции.

По мнению экспертов, оттесняя клиента от участия в урегулировании условий страховки, механизм ограничивает права заемщика на выбор организации для обслуживания. Сомнительным выглядит снижение стоимости жилищного кредита из-за нововведений: банки найдут способ переложить финансовую нагрузку на клиента. Со страховыми компаниями всегда можно договориться о «комиссии», а если регулятор этому будет препятствовать, то она будет не прямой, полагают эксперты.