Банк «Открытие» снизил ставки по трем рублевым вкладам .

Депозиты «Надежный» и «Открытый» оформляются под 4,68—5,27% годовых (ранее — под 4,88—5,46%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 367, 730 дней.

«Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5,46% годовых (вместо 5,65%).

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.