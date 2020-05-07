Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в суд два иска о взыскании убытков в размере около 1,9 млрд рублей с бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева, а также нескольких физических и юридических лиц, говорится в материалах агентства.

Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление об аресте денежных средств и иного имущества бывших руководителей банка. Ходатайство об обеспечительных мерах было принято до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Также суд в апреле удовлетворил три ходатайства АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества экс-руководства «Югры» и ряда юрлиц. Ходатайства были заявлены в рамках исков АСВ о привлечении ответчиков к гражданско-правовой ответственности и взыскании с них 4,45 млрд рублей, 2,38 млрд рублей и 1 млрд рублей. Эти заявления суд рассмотрит 3 июня.

Суд в феврале отказал банку «Югра» в лице Шиляева в пересмотре по новым обстоятельствам решения о законности отзыва у банка лицензии. Заявитель просил пересмотреть решение арбитражного суда от 20 декабря 2017 года.