«Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». На карточках изображены Геральт и Цири — герои серии игр по вселенной «Ведьмак». Эти карты выпускаются ограниченным тиражом, сообщает пресс-служба сервиса.



«Яндекс.Деньги» создали новые карты совместно с польской компанией CD Projekt Red, которая разработала игры про ведьмака. Пользователь получит два промокода сразу после оформления виртуальной или пластиковой карточки с ведьмаком. С помощью одного из них можно скачать дополнительные материалы к играм «Ведьмак 3» и «Кровная Вражда: Ведьмак. Истории», среди которых саундтрек, арты, обои для рабочего стола и многое другое. Второй промокод позволяет получить бочку с набором карт для «Гвинта» — бесплатной карточной игры по вселенной «Ведьмак», — говорится в релизе.

«Яндекс.Деньги» эмитируют карты платежной системы Mastercard. Заказать карточку с ведьмаком можно на сайте сервиса. Виртуальную карту пользователь может выпустить мгновенно, пластиковую — оформить сейчас, а получить в июне по почте или с курьерской доставкой.

Создание виртуальной карты бесплатное, стоимость выпуска пластиковой — 199 рублей. Баланс обеих карточек равен балансу кошелька. Получить промокоды за карточку с ведьмаком можно только один раз. Карты «Яндекс.Денег» позволяют платить в Интернете и офлайне, в том числе с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. Пользователи могут также получать кешбэк за оплату покупок картами «Яндекс.Денег». Помимо гибкого 1-процентного и 5-процентного кешбэка, у сервиса есть 5-процентный кешбэк в категории месяца.