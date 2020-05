Международный журнал Global Finance назвал Альфа-Банк лучшим банком в России за 2019 год, присвоив награду Best Bank in Russia в рамках премии World's Best Banks.

«В этом году банковская отрасль столкнулась с серьезными вызовами, но мы подошли к кризису в хорошей форме. За прошлый год мы сделали наше мобильное приложение лучшим в стране, развернули курьерскую доставку на 900 городов и запустили серию цифровых сервисов для частных и корпоративных клиентов. Высокая оценка международных экспертов Global Finance подтверждает, что Альфа-Банк в текущей непростой ситуации остается лучшим выбором для клиентов и инвесторов», — комментирует главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Премия World's Best Banks присуждается журналом Global Finance в 27-й раз. Участники сравниваются по обслуживанию клиентов, управлению рисками, набору предоставляемых сервисов, качеству управления и технологическому развитию. В World's Best Banks 2020 приняли участие банки из более чем 150 стран.