Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, пишет РБК . Это следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research. Индекс опустился до отметки 38,5 пункта с 45 пунктов в марте, что свидетельствует о существенном ухудшении деловой активности в секторе МСБ.

В апреле резко выросла доля компаний, уволивших часть сотрудников, показывают результаты исследования. Доля предпринимателей, сокративших штат, составила 35%, еще 31% заявили, что планируют сокращения в ближайшие три месяца. В марте доля предприятий, которые сокращали штаты, составляла 15%. Рекордно низкой отметки достиг и показатель продаж у МСБ, который фиксирует RSBI. В апреле он составил 22,2 пункта при 30,6 пункта в марте. Выручка упала у 78% респондентов, дальнейшего сокращения доходов в ближайшем будущем ожидают 60%. Падение продаж в сегменте МСБ отмечается с конца прошлого года, говорится в исследовании.

По словам руководителя блока МСБ Промсвязьбанка Константина Басманова, сильнее всего пострадали микропредприятия: среди них падение отметили 82% опрошенных. В секторе МСБ падение составило 74% и 75% соответственно.

Показатель инвестиционной активности в апреле составил 44,8 пункта, а еще в марте находился на уровне 51,3 пункта. По данным индекса RSBI, 30% малых и средних компаний сокращают инвестиции в бизнес.

Все это говорит о том, что на настроения и активность МСБ в первую очередь повлияли режим самоизоляции и ограничения на ведение бизнеса, отметил Басманов.

Единственный компонент индекса, который остается пока в положительной плоскости, — это доступность кредитов для МСБ. Показатель составил в апреле 52,8 пункта, немного снизившись по сравнению с мартовскими 54,3 пункта.