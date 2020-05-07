Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило татарстанскому Энергобанку кредитный рейтинг «BB-(RU)» со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг Энергобанка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, критическим риск-профилем и удовлетворительной оценкой ликвидности и фондирования, учитывающей концентрацию обязательств банка на средствах крупнейших кредиторов», — поясняется в релизе агентства.

Так, оценка бизнес-профиля банка («bb») отражает его относительно невысокую долю на российском рынке банковских услуг, зависимость операционных доходов от процентов, получаемых по кредитам корпоративных заемщиков, а также выраженную региональную направленность его деятельности.

Диверсификация операционного дохода банка по итогам 2019 года улучшилась, но по-прежнему находится на достаточно низком уровне — значение индекса Херфиндаля — Хиршмана составило 0,4, что свидетельствует о повышенной концентрации на кредитовании корпоративного сектора (около 61% операционного дохода). Качество управления банком оценивается АКРА как удовлетворительное и соответствующее среднему уровню в российском банковском секторе в целом. Организационная структура Энергобанка соответствует масштабам и особенностям его бизнеса.

Принятая банком на 2020—2022 годы стратегия предполагает консервативное наращивание кредитования розничных клиентов, а также малых и средних предприятий одновременно с улучшением качества портфеля кредитов и снижением его отраслевой концентрации. При этом банк планирует продолжить наращивать капитал и повышать эффективность деятельности за счет совершенствования дистанционных каналов обслуживания.

Достаточность капитала банка оценивается как сильная, учитывая стабильно высокие значения нормативных показателей достаточности капитала в сочетании с устойчивой способностью к собственной генерации капитала за счет прибыли. Согласно проведенному АКРА стресс-тесту, Энергобанк способен выдержать прирост стоимости риска более чем на 500 базисных пунктов без нарушения регуляторных требований по достаточности основного капитала.

Качество системы управления рисками Энергобанка оценивается АКРА как удовлетворительное.



«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.



К позитивному рейтинговому действию могут привести: существенное снижение уровня проблемной задолженности при увеличении нормы резервирования; сокращение объема кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли; снижение концентрации ссудного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков; понижение концентрации фондирования на крупнейших группах кредиторов.

Причинами негативного рейтингового действия могут стать: значительное уменьшение показателей достаточности капитала; снижение эффективности деятельности и прибыльности; существенный рост доли проблемных кредитов в ссудном портфеле; ухудшение позиции по ликвидности.