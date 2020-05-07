ВТБ расширил опции мобильного приложения для ведения онлайн-бухгалтерии «Цифра» (Cifra), говорится в релизе финучреждения.



Теперь предпринимателям доступны услуга подготовки отчетности за 2019 год, помощь в оформлении временного приостановления деятельности (в период распространения COVID-19) и в дальнейшем возобновлении работы по окончании пандемии.

«Приложение автоматически выгружает информацию о трансакциях, рассчитывает и отправляет налоговые и иные обязательные платежи, формирует декларации и прочие необходимые документы. В чате клиенты могут задать любые вопросы бухгалтеру, связанные с финансовым сопровождением бизнеса, и получить оперативные ответы на них», — сказано в сообщении.

Мобильное приложение бухгалтерского и налогового документооборота «Цифра» доступно не только клиентам ВТБ, но и других банков. Для подключения к сервису необходимо скачать его в App Store или Google Play и зарегистрироваться.

