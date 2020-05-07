Один из основателей группы QIWI Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в криптопроект Павла Дурова TON.



«Я решил переоформиться в кредит. У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — сообщил Forbes Солонин.



В 2018 году Солонин вложил в TON 17 млн долларов. Всего в размещении тогда участвовали 175 инвесторов, вложивших в проект в сумме 1,7 млрд долларов.

12 мая Дуров объявил о закрытии TON из-за проблем с американским правосудием. Днем ранее он предложил инвесторам, базирующимся вне США, переоформить инвестиции в кредиты. Как сообщал Forbes, срок действия кредита — с 1 мая 2020-го по 30 апреля 2021 года, процентная ставка — 52,77%, если считать, что инвестируются 72% от первоначальных вложений, и 10%, если считать, что инвестируются все ранее вложенные деньги. Согласно условиям предложенного договора, средства пойдут на общие расходы заемщика и аффилированных с ним лиц. Определиться с решением — забирать 72% от суммы инвестиций либо предоставить эти деньги в кредит — инвесторы должны были до вечера 15 мая.

Резидентам США был предложен только один вариант — возврат 72% вложений.