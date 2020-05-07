Россияне начали привлекать к ремонтным работам компании малого бизнеса: спрос на услуги по ремонту и переезду с 4 по 10 мая вырос на 3,6%. С началом дачного сезона увеличивается интерес к электронике и компьютерам. Об этом свидетельствуют данные исследования лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

«По-прежнему с большим отрывом растут «Универсальные магазины» (плюс 70,9% год к году), ведь именно здесь россияне покупают все то, что сегодня не могут купить в обычных магазинах офлайн. Однако на прошлой неделе отрыв был еще больше (плюс 86,6%). Очевидно, это было связано с подготовкой к дачному сезону. Об этом также может свидетельствовать небольшой рост трат в направлении «Контрактные услуги» (подрядчики, выполняющие строительные работы, поклейку обоев, сантехнические услуги, строительство заборов, замену домашних окон, помощь при переездах и т. п.). Здесь потребители увеличивают свои расходы вторую неделю подряд (плюс 3,6% с 4 по 10 мая и плюс 4,1% неделей раньше)», — говорится в обзоре.

Траты в категории «Телекоммуникационное оборудование» (электронные устройства, которые помогают соединить между собой различные системы передачи данных, роутеры, телефоны, факсы, сотовые телефоны и др.) на прошлой неделе показали рост на 10,1% к 2019 году. Продолжают оставаться в «зеленой зоне» цифровые товары (электронные книги и фильмы, мобильные приложения и игры) и бытовая техника, электроника. Расходы по ним находятся на уровнях плюс 8,9% и плюс 5% год к году.

«Траты в продуктовых магазинах прибавили, хоть и скромно (плюс 3,6%), а в винных магазинах рост замедлился (плюс 12,3% против плюс 22,8% неделей ранее). Главные аутсайдеры остались прежними. Здесь едва ли изменится картина, пока действует режим самоизоляции. В двух категориях трат практически нет: турагентства (минус 97,6%) и, соответственно, отели (минус 95,5%). Не многим лучше ситуация с авиабилетами (минус 88,8%), ювелирными изделиями (минус 83,9%) и салонами красоты (минус 82,3%). Траты в местном общественном транспорте сегодня тоже сократились на 76%, а в такси — на 51,6%», — отмечается в сообщении.